قرار مفاجئ من أمير الكويت قبل العيد الوطني الكويتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت مصادر أمنية إن أمير الكويت، يصدر قرارا خلال الأيام القادمة، قبل الاحتفال بالعيد الوطني.

وكشفت المصادر لجريدة القبس الكويتية، عن قرار للأمير بالعفو عن 750 سجينا من المواطنين والوافدين

وبين المساجين 500 يشملهم “الإفراج الفوري وتخفيض مدة العقوبة، وآخرون سُتلغى عنهم أحكام الغرامات المالية المدانين بها”.

وأكدت المصادر أن المشمولين بالعفو “سيفرج عنهم في غضون أسبوعين، وتحديدا قبل الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، وكان العفو الأميري شمل العام الماضي حوالي 2800 سجين”.

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