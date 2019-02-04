“ولا تركنوا الى الذين ظلموا”.. بقلم بروفسيور التجاني عبد القادر حامد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

والركون هو الميل اليسير، والذين ظلموا أي الذين وجد منهم الظلم (وهم معرفون لديك). قال بعضهم إن النهى يشمل: الانقطاع إليهم، ومصاحبتهم ومجالستهم، وزياراتهم ومداهنتهم، والرضا بأعمالهم، والتشبه بهم، والتزي بزيهم، ومد العين الى زهرتهم، وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وقال آخرون: الركون المنهى عنه هو الرضا بما عليه الظلمة من الظلم، وتحسين تلك الطريقة وتزينها عندهم وعند غيرهم، ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب.

ولما خالط الزهري السلاطين، كتب اليه أخ في الدين: عافانا الله وإياك أبابكر من الفتن، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله أن يرحمك. أصبحت شيخا كبيرا، وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك من كتابه، وعلمك من سنة نبيه، وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء؛ قال الله سبحانه: “لتبيننه للناس ولا تكتمونه” (آلعمران:187). وأعلم أن أيسر ما ارتكبت، وأخف ما احتملت: أنك آنست وحشة الظالم، وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يؤد حقا، ولم يترك باطلا. حين أدناك اتخذوك قطبا تدور عليك رحى باطلهم، وجسرا يعبرون عليك الى بلائهم، وسلما يصعدون فيك الى ضلالتهم. يدخلون الشك بك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهلاء، فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك، وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك من دينك. فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله فيهم” فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وأتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا” (مريم:59)، فإنك تعامل من لا يجهل، ويحفظ عليك من لا يغفل. فداو دينك فقد دخله سقم، وهيء زادك فقد حضر السفر البعيد، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، والسلام.

المطلوب: *اتخاذ موقف ضد الظالمين، والاعلان عنه، قبل أن يأتي أمر الله*