نظامي يلقى مصرعه بانفجار”قرنيت” في أمدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي نظامي مصرعه جراء انفجار قنبلة قرنيت أمس، بأم درمان.

وقالت صحيفة السوداني في عددها الصادر اليوم”الأثنين” إن قنبلة”قرنيت” كانت بحوزة نظامي يدعي”ح.م” بحي الشقلة شرق قد انفجرت.

وأوضحت أن الشرطة دونت بلاغًا بالوفاة في ظروف غامضة وفتحت تحقيقًا حول ملابسات الحادثة.

وكشفت الصحيفة عن أن الشرطة تتحرى حول ما أن فجر النظامي نفسه أم وقع ضحية لمجهول.

وأضافت الصحيفة أن فرق من الأدلة الجنائية زارت المكان وأجرت تدابيرها تمهيدًا لكشف الملابسات.