البنتاغون: يعتزم إرسال 3750 جنديا إلى الحدود مع المكسيك

شهاب محمد - الخرطوم - البنتاغون الخليج 365: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأحد إنها سترسل 3750 جنديا على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك لمدة ثلاثة أشهر لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث لوزارة الدفاع الأمريكية لـ”سبوتنيك”: أن “نشر هذه القوة سيزيد العدد الإجمالي للقوات العاملة في دعم الأفراد العاملين في الجمارك وحماية الحدود إلى ما يقارب 4350 جنديا”.

وأشار المتحدث إلى انه سيتم حتى نهاية أيلول/ سبتمبر القادم نشر أنظمة مراقبة متنقلة على الحدو، فضلا عن 240 كيلومترا من الأسلاك الشائكة بين نقاط التفتيش.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2017 أمرا تنفيذيا ببناء سياج على طول الحدود الأميركية المكسيكية يصر على أن تشارك المكسيك في تكلفة بنائه، وهو ما ترفضه المكسيك.

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