المغرب يفند اشاعات وسائل الإعلام الإسرائيلية حول زيارة نتنياهو إلى الرباط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، وجود أية زيارة مرتقبة لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المملكة.

واعتبرت الرباط أن ما تم ترويجه في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن أن نتنياهو سيزور المغرب في مارس/ آذار المقبل، هو مجرد إشاعات.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ضمن تصريحات صحافية أعقبت المجلس الوزاري، أن الحكومة لا ترد على الإشاعات، لدى سؤاله من قبل صحافيين عن حقيقة زيارة نتنياهو إلى المغرب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت، الخميس، أنباء عن احتمال زيارة نتنياهو إلى المغرب.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يزور المغرب في منتصف مارس/ آذار المقبل، فيما سيحضر في وقت لاحق من الشهر نفسه مؤتمر “إيباك” في واشنطن، ويلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسائل الإعلام الإسرائيلية دأبت على نشر الاشاعات حتى تهيئ الارضية للزيارة واللعب باذهان الشعوب بالكذب وهذا يعد جزءا من الحرب النفسية التي يشنها الكيان على شعوب الدول الاسلامية والعربية.