أنصار الله :تستهدف قوات التحالف السعودي في عملية مشتركة لسلاح الجو والمدفعية

شهاب محمد - الخرطوم - أنصار الله الخليج 365: أعلنت جماعة أنصار الله ، تنفيذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة ضد تجمعات لقوات يمنية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة —سبوتنيك.وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم “أنصار الله” أن وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية التابعتين للجماعة نفذتا عملية مشتركة، استهدفت تجمعات للجيش اليمني في منطقة مجازة الغربية في عسير.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

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