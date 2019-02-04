سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الاثنين 4 فبراير 2019م في البنك المركزي

أعلنت لجنة صناع السوق في البنك المركزي السوداني سعر الدولار واسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 4 فبراير 2019م . اضغط هنا لمشاهدة اسعار العملات اليوم الاثنين 4 فبراير 2019م في البنك المركزي اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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