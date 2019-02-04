وزارة المالية: المواطنون وراء تفاقم أزمة السيولة

حمَّلت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المواطنين مسؤولية تفاقم أزمة السيولة، خاصة المقيمين بالولايات، لاسيما الموجودين بمناطق التعدين والإنتاج.

وأشارت الماليه إلى أن (80%) من الكتلة النقدية متوفرة بالولايات، وعزت الأمر لفقدان المواطنين الثقة في الجهاز المصرفي، بجانب وجود (4) بطاقات لكل مواطن.

وأقر نائب المدير العام لديوان الحسابات مرتضي صالح وهبه بوجود ضعف في البنيه التحتية لمشروع الدفع الإلكتروني حتى الآن بالولايات، وتوقع أن تؤدي الفئات الجديدة إلى إنفراج في أزمة السيولة خلال الفترة المقبلة.