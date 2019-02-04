وزارة النقل: شيدنا 11 ألف كيلو متر بتكلفة 30 مليون دولار

قال وزير النقل، حاتم السر، إن وزارته أنجزت 11 ألف كيلو متر من الأسلفت بأفضل المواصفات العالمية في السودان كافة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الراهنة، كاشفاً أن تكلفة طريق الصادرات “بارا – أمدرمان” بلغت 30 مليون دولار فقط.

وأشاد السر خلال مخاطبته فعاليات تدشين الطريق في منطقة “أم اندرابة”، بالشركات والكفاءات الوطنية وعلى رأسها شركة “زادنا”، والتي تحملت المسؤولية الوطنية وقبلت التحدي بالمضي في تشييد الطريق.

وأضاف "شركة أجنبية طرحت 100 مليون دولار لتشييد الطريق"، وأعلن عن حافز مرتب شهرين لمنسوبي الهيئة العامة للطرق والجسور لجهدهم وصبرهم وتحمل الصعاب لإنجاز الأعمال الوطنية.

وبشر الوزير بالمضي قدماً في ربط كل المحليات والولايات بشبكة من الطرق والجسور تقريباً للشقة وتقوية للنسيج الاجتماعي وتذليلاً لكل الصعوبات، مقراً بوجود أزمة اقتصادية تحتاج إلى تضافر الجهود والهمة الوطنية لتجاوزها.

ورأى أن السودان صمام أمان العرب والأفارقة، وإذا حدثت فيه أي مشاكل ستتأثر بها كل المنطقة، وقال رغم ما يحيط البلاد من مؤامرات إلا أن الإرادة الوطنية كانت حاضرة.

وأضاف "لن نسمح بأي هزات وفتن، ولن نرد عليها بالهتافات"، وأشار أن افتتاح طريق "بارا-الخرطوم"، يعتبر من أكبر مشاريع التنمية، التي سترفع المعاناة عن كاهل الجماهير وتحقق شعارات الحوار الوطني.