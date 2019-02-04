زيادات محتملة في السلع الإستهلاكية

كشف بعض تجار السلع الاستهلاكية أمس، عن تراجع كمية السلع الغذائية المطروحة بالأسواق، مؤكدين استقرار الأسعار نتيجة الركود وانعدام “الكاش” بالأسواق والتعامل بنظام الشيك و”الكاش” معا، موضحين أن أزمة السيولة خلقت تعاملات كثيرة بالأسواق، متوقعين حدوث انتعاش طفيف في حركة البيع بعد صرف مرتبات الموظفين.

وتوقع رئيس الغرفة التجارية حسن عيسى، حدوث زيادات كبيرة في أسعار السلع نتيجة للأزمة الاقتصادية وتوقف استيراد السلع وارتفاع الدولار، وتوقع زيادة نسبة التضخم خلال الشهر المقبل، وقال إن هناك تراجع كمية السلع الغذائية المطروحة بالأسواق، لفت إلى الأثر السلبي لطباعة العملة الجديدة على نسبة التضخم وزيادة في الأسعار، مبينا أن هناك انخفاضا في أسعار الزيوت عموما وسعر (18) لترا بسعر (1,350-1,400) جنيه، كما انخفضت سعر زيت السمسم عبوة (36) لترا لـ(900) جنيه، أما الألبان المجففة تشهد زيادة نتيجة زيادات المصانع والموردين وعبوة كيلوغرامين وربع صارت بـ(600) جنيه، مقارنة بسعر السوق (500) جنيه، إضافة إلى ارتفاع أسعار السكر، حيث بلغ السكر المستورد عبوة (50) كيلوغراما قفز إلى (1,400) جنيه بالكاش بدلا عن (1,350) جنيها، أما سعر الشيك بسعر (1,700) جنيه، فيما قفز سعر السكر المحلي إلى (1,550) جنيها من الشركة، ومضى قائلا: إن أسعار السلع حاليا غير مستقرة.

وقال تجار، إن هناك استقرارا ملحوظا في أسعار السلع لفترة، وأشار إلى ركود السوق نتيجة الاحتجاجات وأزمة “الكاش” مما انعكس سلبا على “شلل” حركة البيع والشراء بالأسواق، مبينا أن سعر كيلوغرام العدس بـ(85) جنيها، سعر الأرز (60) جنيها للكيلوغرام، وأضاف: سعر النشويات (450) جنيها للكرتونة فيما بلغ سعر الكيس الواحد (25) جنيها، ولفت إلى أن دخول بعض أصناف السلع المصرية انعكست على تراجع أسعار السلع المحلية.

وأضاف تاجر جملة – فضل حجب اسمه – بسوق أم درمان، أن سعر السكر المستورد (50) كيلوغراما (1,250) جنيها أما سعر (10) كيلوغرامات (255) جنيها، وسعر سكر جوال كنانة (1,400-1,500) جنيه، مضيفا أن شاي الغزالتين (450) غراما بسعر (150) جنيها، أما سعر كرتونة الصلصة (600) جنيه وسعر العلبة (50) جنيها، فيما استقر سعر الصابون وزن (170) غراما (330) جنيها أما سعر القطعة (12) جنيها، وسعر (110) غرامات بـ(210) جنيهات للكرتونة و(7) جنيهات للقطعة.

وأشار تاجر بسوق بحري فضل أحمد، إلى أن استقرار الأسعار بسبب انعدام “الكاش” والركود الحاد بالأسواق، وقال إن هناك سلع مصرية طرحت بالأسواق، شملت المنظف المصري كلوركس (1) لتر بسعر (85) جنيها، أما سعر علبة اللابشكري (60) جنيها والقطعة (7,5) جنيه