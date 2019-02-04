اذا فشلت زيارة المغرب.. نتنياهو سنزور بعض العواصم من بينها الخرطوم

كشفت معاريف الناطقة بالعبرية مؤخرًا عن نية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، زيارة السودان قبيل الانتخابات الإسرائيلية وفق مانقلته جريدة العربي الجديد القطرية.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يبذل حاليا جهودا كبيرة من أجل تنظيم زيارة له إلى إحدى الدول العربية أو الإسلامية، قبل موعد إجراء الانتخابات العامة في التاسع من أبريل/نيسان القادم.

ونوهت الصحيفة في تقرير أعده معلقها للشؤون الاستخبارية يوسي ميلمان، إلى أن نتنياهو أوكل مهمة إجراء الاتصالات الهادفة إلى تحقيق هذا الإنجاز إلى مجلس الأمن القومي في ديوانه الذي يرأسه مئير بن شابات، لافتا إلى أن السعي لتنظيم هذه الزيارة “سيوظف ضمن الحملة الانتخابية ولمواجهة خصوم حزب الليكود” الذي يقوده نتنياهو.

وأشار ميلمان إلى أن نتنياهو معني بتنظيم زيارة للمغرب أو السودان، على اعتبار أن مثل هذا التطور سيقدمه كإنجاز أمام الجمهور الإسرائيلي.

واستدرك أن تدشين علاقات دبلوماسية مع السودان لم يعد ممكنا في أعقاب ردة الفعل الجماهيرية والسياسية العارمة التي تفجرت في الخرطوم، مشيرا إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير بات يعي أن زيارة نتنياهو للخرطوم ستمثل مخاطرة كبيرة له ولنظامه.

واعتبر معلق الشؤون الاستخباراتية أنه “لو تعلق الأمر بالبشير فسيكون سعيدا لو تمكن من استقبال نتنياهو في الخرطوم، بسبب انعكاسات هذه الخطوة الإيجابية في واشنطن ودورها المحتمل في منح نظامه شرعية دولية”.

وشدد ميلمان على أن اليأس “لم يتسرب” إلى ديوان نتنياهو، مشيرا إلى أن الديوان يسعى لإقناع البشير بأن يوافق على الأقل بالسماح لطائرات شركة “إل عال” الإسرائيلية بالتحليق في الأجواء السودانية لتقليص مدة الطيران إلى أميركا الجنوبية.

مضيفاً في هذا السياق أن ديوان نتنياهو يجري اتصالات مع دولة مالي بهدف إقناعها بالموافقة على تدشين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، على اعتبار أن مثل هذا التطور يعزز من صدقية الرسائل التي تمررها حملة نتنياهو الانتخابية، على اعتبار أن مالي دولة إسلامية.

وأوضح أن إسرائيل تعرض على مالي السلاح والعتاد لمساعدتها في مواجهة الجماعات المسلحة المنضوية في إطار تنظيم “القاعدة”.

واستدرك ميلمان أن نتنياهو في حال لم يتمكن من إقناع مالي بتدشين علاقات مع إسرائيل، فإنه سيعمد إلى تنظيم زيارة إلى دولة جنوب السودان، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وترتبط معها بشراكات استخبارية واستراتيجية قوية وفق مانقلته جريدة العربي الجديد القطرية.