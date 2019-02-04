الهلال يكسب الأشانتي بهدف ويصل للثاني في مجموعته

حقق الهلال فوزًا غاليًا في انطلاقة مشواره ببطولة الكونفدرالية على الأشانتي كوتوكو الغاني بهدف اللاعب وليد الشعلة في الشوط الأول من اللقاء.
ووصف المراقبين اللقاء بالقوي الذي جمع الطرفين في الجوهرة الزرقاء ليضع الهلال ثلاث نقاط غالية قبل توجهه إلى زامبيا لمواجهة ناكانا في الجولة الثانية.
بعد أن خسر ناكانا مباراة اليوم من مضيفه زيسكو بهدفين بهذه النتيجة تصدر زيسكو الزامبي المجموعة بفارق الأهداف عن الهلال وحل الاشانتي ثالثا وأخيرا ناكانا.
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