"اخبار الخليج 365 365" .. ترصد ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الاثنين 04 فبراير 2019م

المجهر السياسي:

– وزير العدل يطلب تقارير وفاة المعلم بكسلا

– لجنة برلمانية تجتمع اليوم مع النائب العام حول الاحتجاجات

آخر لحظة :

– هارون لـ(الشيوعيين): (أرجعوا جحوركم)

– الرئيس: (مابنغش الناس وطريق الصادرات بيان بالعمل)

– نقابة التعليم تطالب بالتحقيق في وفاة المعلم

الإنتباهة:

– (العدل) تتسلم طلباً للتحقيق في وفاة “الخير”

– البشير: البرامج لا تنفذ في يوم ولا أملك (عصا موسى)

– نظامي يفجر نفسه بقنبلة “قرنيت”

– الكشف عن تفاصيل مقتل شاب بنيران شرطي

الوطن:

– وزير العدل يتعهد بالتحقيق في وفاة المعلم أحمد خير

– تخصيص مكتب لتلقي الشكاوى في قضايا الاحتجاجات

– ضبط عصابة تخصصت في النهب تحت التهديد بأم درمان الهلال يكسب الاشانتي ويحتل المركز الثاني في مجموعته.

مصادر:

– ملف قتيل خشم القربة يصل الخرطوم ونقابة التعليم تطالب بتحقيق عادل

– نظامي يفجر نفسه بقنبلة (قرنيت) بأم درمان

التيار:

– وزير العدل يوجه برفع تقرير عاجل حول ملابسات وفاة المعلم

– الشرطة ترد على تكرار حوادث النهب بكوبري المك

– سلطة الطيران تتدخل لمعالجة تذاكر السفر

– البشير: “الزول الآن يفطر في النهود ويتغد في الفاشر”

السوداني:

– البشير: لا نملك عصا موسى ويوميا ننفذ مشروعاً جديداً

– “الطيران المدني” تلزم الشركات ببيع التذاكر بالعملة المحلية

– وزير العدل يطلب تقريراً عاجلاً بشأن وفاة معلم داخل حراسات الأمن

الرأي العام:

– هارون: الرئيس أوفى بوعده وحقق حلم الجماهير بإنشاء طريق الصادرات

– مجلس الوزراء: بدء تشغيل 160 ألف شاب قريباً

– النقابة تطالب بالتحقيق العاجل في وفاة معلم بخشم القربة

