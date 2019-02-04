– وزير العدل يطلب تقارير وفاة المعلم بكسلا
– لجنة برلمانية تجتمع اليوم مع النائب العام حول الاحتجاجات
آخر لحظة :
– هارون لـ(الشيوعيين): (أرجعوا جحوركم)
– الرئيس: (مابنغش الناس وطريق الصادرات بيان بالعمل)
– نقابة التعليم تطالب بالتحقيق في وفاة المعلم
الإنتباهة:
– (العدل) تتسلم طلباً للتحقيق في وفاة “الخير”
– البشير: البرامج لا تنفذ في يوم ولا أملك (عصا موسى)
– نظامي يفجر نفسه بقنبلة “قرنيت”
– الكشف عن تفاصيل مقتل شاب بنيران شرطي
الوطن:
– وزير العدل يتعهد بالتحقيق في وفاة المعلم أحمد خير
– تخصيص مكتب لتلقي الشكاوى في قضايا الاحتجاجات
– ضبط عصابة تخصصت في النهب تحت التهديد بأم درمان الهلال يكسب الاشانتي ويحتل المركز الثاني في مجموعته.
مصادر:
– ملف قتيل خشم القربة يصل الخرطوم ونقابة التعليم تطالب بتحقيق عادل
– نظامي يفجر نفسه بقنبلة (قرنيت) بأم درمان
التيار:
– وزير العدل يوجه برفع تقرير عاجل حول ملابسات وفاة المعلم
– الشرطة ترد على تكرار حوادث النهب بكوبري المك
– سلطة الطيران تتدخل لمعالجة تذاكر السفر
– البشير: “الزول الآن يفطر في النهود ويتغد في الفاشر”
السوداني:
– البشير: لا نملك عصا موسى ويوميا ننفذ مشروعاً جديداً
– “الطيران المدني” تلزم الشركات ببيع التذاكر بالعملة المحلية
– وزير العدل يطلب تقريراً عاجلاً بشأن وفاة معلم داخل حراسات الأمن
الرأي العام:
– هارون: الرئيس أوفى بوعده وحقق حلم الجماهير بإنشاء طريق الصادرات
– مجلس الوزراء: بدء تشغيل 160 ألف شاب قريباً
– النقابة تطالب بالتحقيق العاجل في وفاة معلم بخشم القربة
كانت هذه تفاصيل خبر "اخبار الخليج 365 365" .. ترصد ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الاثنين 04 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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