ايران .. عوامل الانتصار .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - ذكرى الثورة الايرانية

الخليج 365:

يحتفل الإيرانيون ومحبو التحرر والانعتاق هذه الأيام بالذكرى الاربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران التي اقتلعت اقوى واشرس حكم في المنطقة ككل إذ كان نظام حكم الشاه من الأنظمة القوية جدا في العالم ككل ، وقد شكل انتصار الثورة الإسلامية زلزالا عنيفا هز العالم أجمع ، واحتار الكثيرون في نظام بهذه القوة والمنعة ويحظى بدعم كبير جدا من القوي العظمي وعلى رأسها امريكا واوروبا كيف لنظام بهذه القوة أن يهتز ثم يسقط باحتجاج الجمهور .

الثورة الإسلامية في إيران قامت اساسا على التلاحم التام بين القاعدة والقيادة وشكلت حركة الامام الخميني منذ بدايتها خطرا على نظام الشاه انتبه له لكنه لم يكن يتوقع لا وهو ولا حلفاؤه ومخابراتهم انها ستكون حركة بهذا الحجم وينتج عنها هذا التأثير ، وفي النهاية تصل إلى الإطاحة بالنظام القوي والتصدي لكل العالم الشرير والصمود بوجه المؤامرات المستمرة التي لم تنته الى الان ، ومازالت الثورة الإسلامية وهي في ربيعها الاربعين فتية عصية على الترويض وتتعامل مع العالم بالندية والاحترام لمن احترمها والتصدي بقوة وحسم لمن اراد التآمر عليها .

انتصرت الثورة الإسلامية واستمرت في المضي نحو التقدم والتطور وصعدت بايران الى مصاف الدول الكبرى بسبب التفاف الجماهير حول القيادة ومبايعتها لها ، وبايمان الشعب بأهدافه وحرصه على تحقيقها ، لكن لايمكن الحديث عن عوامل انتصار الثورة الإسلامية وتقدم إيران وصمودها دون الإشارة إلى القيادة الحكيمة والمخلصة المؤمنة بأهدافها العاملة على تحقيقها التي تقود شعبها بسلوكها قبل قولها وبفعلها قبل توجيهها .

كان لشخصية الامام الخميني كرجل مؤسس الدور الأبرز في نجاح الثورة والعمل في ظروف عصيبة على قيادتها الى بر الأمان إلى أن قوي عودها وشبت عن الطوق وتجاوزت المحن والابتلاءات ثم جاء دور القائد الحالي السيد الخامنئي الذي أثبت بحكمته وحنكته ودرايته وسعة أفقه وشخصيته القوية والمؤثرة أثبت أنه الرجل المناسب لقيادة الثورة في مرحلة المواجهة مع الاستكبار ومعالجة دسائس الفتنة وفي نفس الوقت الاهتمام بقيادة البلد نحو التطور والتقدم ومفاجأة العالم بالجديد المثير في العديد من المواضيع .

انتصرت الثورة الإسلامية بوحدة شعبها وصلابته وبقوة قيادتها وحكمتها .

الى الامام والى مزيد من التطور والتقدم الذي يفخر به كل حر شريف منعتق من نير الوقوع في احضان الصهيونية العالمية والرجعية العربية.