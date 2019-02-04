تجسيد حي للفشل

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

علي ذمة صحيفة السوداني :المؤتمر الوطني : حكومة معتز أثبتت نجاحها

هل هذا القول صدر حقا عن المؤتمر الوطني؟ نحن هنا لانتهم الزملاء في السوداني وانما فقط نستغرب هذا التصريح ونقول ربما أخطأ الأخوة في الصحيفة التعبير أو وصلهم الكلام عن الحزب بشكل غير صحيح .

ولنفترض أن الزملاء في السوداني لم يشتبهوا فهل يمكن لعاقل أن يقبل كلام المؤتمر الوطني عن نجاح حكومة معتز ؟

الحكومة جاءت على خلفية الفشل الكبير لحكومة الجنرال بكري وقيل يومها أن مهمتها العمل على اصلاح الخلل ومعالجة الإشكالات الملحة وصولا إلى تبديل الحال الى ماهو احسن ووضع حد للغلاء الفاحش والتدهور المريع في سعر العملة الوطنية لكن بكل أسف أوصلتنا حكومة السيد معتز الى وضع من السوء اننا أصبحنا نشعر بالحنين والاشتياق الى ايام الفريق بكري وحكومته على علتها وفشلها.

هذه الحكومة تعهدت بخفض سعر الصرف وفشلت فشلا ذريعا وأصبحت هي ولجنتها التي اسمتها آلية صناع السوق أصبحوا جميعا رهائن السوق الموازي الذي يخرج لسانه كل صباح مستهزئا بهم ساخرا منهم ومن إجراءاتهم عديمة الجدوى ، كيف يمكن وصف حكومة معتز بالنجاح ولو لم تفشل إلا في هذه النقطة لاستحقت أن توصف بالفاشلة ولما استحقت أن تبقى يوما واحدا.

حكومة معتز فشلت بشكل تام في حل مشاكل الخبز والوقود والنقد ولم يفلح السيد رئيس الوزراء في الوفاء بوعوده المتكررة أن يحل هذه الازمات بل فيها ما زاد سوءا وتعقدت المشاكل اكثر فهل يمكن لعاقل أن يصف حكومة معتز بالنجاح ؟

حكومة السيد معتز وعدت بأن يصرف الناس أجورهم في يناير متضمنة الزيادات الجديدة لكنها ليست فقط لم تفلح في الوفاء بوعدها بل قيل أن كثيرا من الموظفين والعمال قد استلموا أجورهم ناقصة والله اعلم بما جري سواء عن حقيقة نقص الأجور أو سبب هذا النقص لكن في كل الأحوال لا يمكن القول عن حكومة معتز الا انها تجسيد واقعي للفشل الذريع في كل شي بل هي الفشل بعينه .