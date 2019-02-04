شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صحيفة التيار

وزير العدل يوجه برفع تقرير عاجل حول ملابسات وفاة المعلم

الشرطة ترد على تكرار حوادث النهب بكوبري المك

سلطة الطيران تتدخل لمعالجة تذاكر السفر

البشير: “الزول الآن يفطر في النهود ويتغد في الفاشر” صحيفة الوطن:

وزير العدل يتعهد بالتحقيق في وفاة المعلم أحمد خير

تخصيص مكتب لتلقي الشكاوى في قضايا الاحتجاجات

ضبط عصابة تخصصت في النهب تحت التهديد بأم درمان

الهلال يكسب الاشانتي ويحتل المركز الثاني في مجموعته صحيفة الإنتباهة

(العدل) تتسلم طلباً للتحقيق في وفاة “الخير”

البشير: البرامج لا تنفذ في يوم ولا أملك (عصا موسى)

نظامي يفجر نفسه بقنبلة “قرنيت”

الكشف عن تفاصيل مقتل شاب بنيران شرطي صحيفة آخر لحظة

هارون لـ(الشيوعيين): (أرجعوا جحوركم)

الرئيس: (مابنغش الناس وطريق الصادرات بيان بالعمل)

نقابة التعليم تطالب بالتحقيق في وفاة المعلم صحيفة مصادر

ملف قتيل خشم القربة يصل الخرطوم ونقابة التعليم تطالب بتحقيق عادل

نظامي يفجر نفسه بقنبلة (قرنيت) بأم درمان صحيفة السوداني

البشير: لا نملك عصا موسى ويوميا ننفذ مشروعاً جديداً

“الطيران المدني” تلزم الشركات ببيع التذاكر بالعملة المحلية

وزير العدل يطلب تقريراً عاجلاً بشأن وفاة معلم داخل حراسات الأمن صحيفة المجهر

وزير العدل يطلب تقارير وفاة المعلم بكسلا

لجنة برلمانية تجتمع اليوم مع النائب العام حول الاحتجاجات صحيفة الرأي العام

عارون: الرئيس أوفى بوعده وحقق حلم الجماهير بإنشاء طريق الصادرات

مجلس الوزراء: بدء تشغيل 160 ألف شاب قريباً

النقابة تطالب بالتحقيق العاجل في وفاة معلم بخشم القربة صحيفة الدار

تأييد عقوبة الإدام للمتهم باغتصاب الأشقاء الثلاثة بأم درمان

وزير العدل يوجه بإعداد تقرير عاجل حول وفاة الأستاذ أحمد الخير بخشم القربة

ضبط تشكيل عصابة متخصص أثناء انشغال الناس بالأحداث الأخيرة

محكمة الجنايات الامتداد تستمع للمتحري في قضية مقتل الشاب أمجد

شاب يطلق الرصاص على صاحب صيدلية بأم درمان

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس.. وامتحان اللغة الانجليزية للثانوي

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 4 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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