المؤتمر الوطني يوجه بإجراء مراجعات وتعديلات على مواد بقانوني النظام العام والخدمة الوطنية

وجه المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، بعقد مؤتمر قومي لمناقشة قضايا الشباب السوداني ووضع المعالجات والحلول اللازمة لها وتحليل الواقع الشبابي، كما وجه المكتب بإجراء مراجعات وتعديلات على بعض مواد قانوني النظام العام والخدمة الوطنية.

وأقر المكتب في اجتماعه الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح امس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحزب المشير عمر البشير، وفقاً لنائب رئيس الحزب للشئون الحزبية د. فيصل حسن إبراهيم، أقر بعد التداول حول الاستراتيجية المعدة لقطاع الشباب للأعوام 2019- 2024م بأن هناك قضايا أساسية للشباب لابد من معالجتها لاستيعاب طاقاتهم، خاصة على مستوى البطالة والتدريب وبناء القدرات.

وامن الاجتماع وفقاً لـ (سونا) على ضرورة تضافر الادوار في القطاعين العام والخاص لإيلاء المزيد من الاهتمام بقضايا الشباب بالتوسع في الانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، باعتبارها منصات هامة لاستيعاب قضايا الشباب.

واشار فيصل الى ان المكتب القيادي للحزب قد أصدر في اجتماعه العديد من القرارات والتوصيات بشأن تنفيذها على أرض الواقع، وفي مقدمتها الاعلان عن عقد مؤتمر قومي يناقش كافة قضايا الشباب بالبلاد والعمل على خلق فرص عمل بالاستفادة من التمويل الاصغر ووضع الاشتراطات المطلوبة لتيسيره عبر المصارف.

وقال نائب رئيس الحزب إن المكتب القيادي استعرض كذلك المعالجات المطلوبة في قانون الخدمة الوطنية حتى تسهل للشباب كسب الزمن والالتحاق بالأعمال والمعالجات المطلوبة، بجانب العمل على إجراء المعالجات المطلوبة في قانون النظام العام.

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