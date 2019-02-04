المجهر السياسي: وزير العدل: لجنة لتعديل قانون النظام العام

الخرطوم: باج نيوز

كشف مولانا د. محمد أحمد سالم وزير العدل عن تكوين لجنة بالوزارة لمراجعة وتعديل قانون النظام المثير للجدل، بعد أن تبدت مساوي القانون من خلال الممارسة.

وقال سالم في تصريحات لصحيفة المجهر السياسي الصادرة اليوم”الأثنين” إن تكوين لجنة مراجعة القانون وتعديله سبقت الانتقادات التي وجهها الرئيس للقانون أثناء لقائه بأعضاء حزبه من الشباب الأسبوع الماضي.

وقال مولانا سالم إن لجنة أخرى ستبدأ مراجعة قانون التحلل وذلك في سياق مكافحة الفساد.

وعن أداء لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس مؤخراً حول الأحداث التي شهدتها البلاد، قال الوزير إن اللجنة بدأت عملها فعليًا.

وحول وفاة المعلم بولاية كسلا كشف الوزير عن لقاء يجمعه باتحاد المعلمين الذي زار خشم القربة ووقف على حيثيات وفاة المعلم أثناء التحقيق معه.

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