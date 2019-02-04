وزير العدل يطلب تقريراً عاجلاً بشأن وفاة معلم داخل حراسات الأمن

طالبت النقابة العامة لعمال التعليم العام، وزارة العدل بتكوين لجنة للتحقيق حول ملابسات وفاة المعلم أحمد الخير بمدارس خشم القربة، داخل حراسات الأمن بولاية كسلا، يوم السبت، وشددت على ضرورة كشف الحقائق لكافة عمال التعليم.

والتقى وفد من نقابة المعلمين برئاسة الأمين العام ونائب الرئيس وزير العدل محمد أحمد سالم حسب صحيفة السوداني أمس، رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق حول الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي.

ووجه سالم رؤساء الإدارات القانونية بولايتي كسلا والقضارف مد اللجنة بتقرير أولي عاجل حول ملابسات وفاة المعلم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الطبية.

وأكد وزير العدل حرص اللجنة على أداء مهامها بتجرد وحزم وشفافية للوصول إلى الحقائق المجردة تحقيقاً للعدالة وإبراءً للذمة وتحديداً للمسؤوليات.

في السياق، أعلن الأمين العام للنقابة العامة طارق محمود ابراهيم، عن تقديمهم طلباً عاجلاً لوزير العدل بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول وفاة المعلم. وأضاف: “أبلغنا الوزير ثقتنا في أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن اللجنة ستعلن عن نتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن لتوضيح ملابسات وأسباب وفاة المعلم”. وقال إن وزير العدل أكد لهم اهتمامه الخاص بالقضية وحرصه الشديد على كشف الحقائق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)