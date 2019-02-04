برلماني لـ”رئيس البرلمان”: الشعب ينتظر منك موقف

طالب برلماني باستدعاء البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة الاحتجاجات والمظاهرات واتخاذ القرارات .

وعاب البرلماني المستقل مبارك النور على البرلمان الصمت في هذه الأيام التي تشهد موجة من الاحتجاجات والمظاهرات، وقال للصحافيين بالبرلمان أمس، أن البرلمان لا يمكن أن يصمت وهناك مظاهرات واحتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة وأشخاص يقتلون .

وطالب النور بالدعوة لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة الاحتجاجات والمشكلات التي ترتبت عليها واتخاذ قرارات في صالح قضايا المواطن وأمنه، ورأى في ذات الوقت أن من الأهمية إصدار رئيس البرلمان بياناً باسم المجلس يبدي فيه رأياً عن الأشياء التي تحدث .

وقال على رئيس البرلمان أن يحس بما يحس به المواطن من (ألم وغلاء وجوع ومرض) – وفق قوله – ومضى للقول: (نقول لرئيس البرلمان الشعب ينتظر منك موقف) .

وأكد وبحسب صحيفة الإنتباهة أن البرلمان يعقد جلسات طارئة لأشياء أقل أهمية من الذي يحدث الآن – طبقا لحديثه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)