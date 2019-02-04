نظامي يفجر نفسه بقنبلة “قرنيت” حولته إلى أشلاء

وضع نظامي حداً لحياته بالانتحار مفخخاً نفسه بقنبلة قرنيت إنفجرت وحولته إلى أشلاء، وحسبما نقلت مصادر أمس، فإن النظامي الذي يقطن بحي الشقلة وسط بأم درمان قام بنزع فتيلة قنبلة قرنيت وضمها ببطنه لتنفجر محدثة دوياً أرعب سكان الحي .

ونقلت المصادر أن النظامي كان بمفرده في المنزل وقبل الحادثة أجرى اتصالاً هاتفياً طالب فيه شقيقه بالحضور وقبل وصول شقيقه قام النظامي الذي كان يمسك بقنبلتين بتفجير إحداهما على نفسه .

بينما عثرت السلطات وبحسب صحيفة الإنتباهة، على القنبلة الأخرى سليمة ووقعت الحادثة داخل منزله واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية وأحيل الجثمان إلى المشرحة وورى الثرى بمقابر الحي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)