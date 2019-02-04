أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 4 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * هلال الملايين يتوهج بـ(الشعلة) ويهزم الغانيين * نجوم الأزرق يهدرون فرصاً بالجملة والزعفوري يؤكد إنجاز المهمة بنجاح * الكاردينال: الأقمار لعبوا بعزيمة وإصرار وسنمضي بقوة لتكملة المشوار ومبروك للأنصار * الأزرق يفتح ملف زامبيا ويترقب رد الاتحاد العام * الفهود تفرض التعادل على وادي البحير.. والسناري يكسب السلاطين بالثنائي الخطير صحيفة الصدى: * طبيب سوري يوصي بمشاركة تيري وعودة قوية للعقرب * رئيس بعثة المريخ إلى الجزائر يكشف التفاصيل الكاملة لمفاوضات المولودية مع الغربال * الزلفاني يعود اليوم.. والفريق يؤدي أول مران بعد العودة من الجزائر * الهلال يحقق فوزاً صعباً على الأشانتي الغاني بهدف الشعلة * مهاجم المريخ السابق لاعب ومدرب في آن واحد الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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