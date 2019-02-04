تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة مصادر * ملف قتيل خشم القربة يصل الخرطوم ونقابة التعليم تطالب بتحقيق عادل * نظامي يفجر نفسه بقنبلة (قرنيت) بأم درمان صحيفة التيار * وزير العدل يوجه برفع تقرير عاجل حول ملابسات وفاة المعلم * الشرطة ترد على تكرار حوادث النهب بكوبري المك * سلطة الطيران تتدخل لمعالجة تذاكر السفر * البشير: “الزول الآن يفطر في النهود ويتغد في الفاشر” صحيفة السوداني * البشير: لا نملك عصا موسى ويوميا ننفذ مشروعاً جديداً * “الطيران المدني” تلزم الشركات ببيع التذاكر بالعملة المحلية * وزير العدل يطلب تقريراً عاجلاً بشأن وفاة معلم داخل حراسات الأمن صحيفة المجهر * وزير العدل يطلب تقارير وفاة المعلم بكسلا * لجنة برلمانية تجتمع اليوم مع النائب العام حول الاحتجاجات صحيفة آخر لحظة * هارون لـ(الشيوعيين): (أرجعوا جحوركم) * الرئيس: (مابنغش الناس وطريق الصادرات بيان بالعمل) * نقابة التعليم تطالب بالتحقيق في وفاة المعلم صحيفة الإنتباهة * (العدل) تتسلم طلباً للتحقيق في وفاة “الخير” * البشير: البرامج لا تنفذ في يوم ولا أملك (عصا موسى) * نظامي يفجر نفسه بقنبلة “قرنيت” * الكشف عن تفاصيل مقتل شاب بنيران شرطي صحيفة الرأي العام * عارون: الرئيس أوفى بوعده وحقق حلم الجماهير بإنشاء طريق الصادرات * مجلس الوزراء: بدء تشغيل 160 ألف شاب قريباً * النقابة تطالب بالتحقيق العاجل في وفاة معلم بخشم القربة صحيفة الدار * تأييد عقوبة الإدام للمتهم باغتصاب الأشقاء الثلاثة بأم درمان * وزير العدل يوجه بإعداد تقرير عاجل حول وفاة الأستاذ أحمد الخير بخشم القربة * ضبط تشكيل عصابة متخصص أثناء انشغال الناس بالأحداث الأخيرة * محكمة الجنايات الامتداد تستمع للمتحري في قضية مقتل الشاب أمجد * شاب يطلق الرصاص على صاحب صيدلية بأم درمان * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس.. وامتحان اللغة الانجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.