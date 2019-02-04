مدرب الأشانتي الغاني: خسرنا بسبب خطأ فادح

الخرطوم: باج نيوز

أوضح المدير الفني للأشانتي الغاني أكونور شارلز أن فريقه خسر أمام الهلال بسبب خطأ فادح داخل مناطقه، مشيرًا إلى أن هدفهم في المباراة كان الحصول على نتيجة إيجابية.

وقال شارلز في تصريحات عقب نهاية اللقاء إنه واجّه فريقًا يملك تاريخ كبير في القارة الأفريقية، موضحًُا أن لاعبوه أدوا بقوة وعزيمة ما ساهم ذلك في الفوز عليهم.

وأضاف” خسرنا مباراة ولم نودّع المنافسة بعد، هناك العديد من اللقاءات التي تنتظرنا،علينا أن نعود سريعًا ونرّتب أوضاعنا حتى نعوّض ما فقدناه من نقاط.

يشار إلى أن الأشانتي الغاني كان قد خسر أمام الهلال بهدف دون مقابل.

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