بنعطية على رأس أبرز صفقات الشتاء في الدوري القطري

شهدت فترة الانتقالات الشتوية، تعاقد الأندية القطرية مع عدد من المحترفين المميزين، يبرز من بينهم ثلاثي على قدر كبير من القوة والشهرة.

في مقدمة هذه الصفقات نجم أسود الأطلس ويوفنتوس الإيطالي المهدي بنعطية، والذي انتقل إلى الدحيل القطري في واحدة من أقوى صفقات انتقالات يناير، نظرا لقيمة اللاعب الفنية، وقدراته العالية.

ويعول الدحيل كثيرا على خبرة بنعطية، خاصة وأن الفريق يحتل المركز الثاني في بطولة الدوري برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن السد، الذي سيواجهه خلال الجولات المقبلة.

كما تبرز صفقة الياباني شيما ناكاجيما لاعب فريق بورتيمونينسي البرتغالي، والذي انتقل للدحيل في صفقة قوية بدلا من الكوري الجنوبي نام تاي هي، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويبحث الدحيل عن الحفاظ على لقب الدوري، فضلا عن انطلاقة قوية في دوري أبطال أسيا والذي وصل فيه الموسم الماضي للدور ربع النهائي.

وثالث أقوى الصفقات في انتقالات يناير في قطر، هي انضمام الإيفواري ويلفريد بوني، لاعب سوانزي سيتي، لصفوف فريق العربي الطامح في العودة للصورة من جديد في المسابقات القطرية، أملا أن يكون منافسا على البطولات بدعم صفوفه بعدد من الصفقات القوية.