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وجاء تردد حلا شيحة في قبول دورها في المسلسل الذي يقوم ببطولته محمد رمضان لشهر رمضان المقبل بسبب عدم تلقيها سيناريو العمل كاملا، ووجدت أن دورها غير واضح، وهذا ما دفعها للاعتذار في باديء الأمر، وعادت بعدها وافقت بعدما عقدت اجتماعا مع صناع العمل وانتهى بإقناعها بالمشاركة بعد كشف ملامح دورها، حسب موقع مجلة "لها".
يذكر أن حلا أعلنت عن مشاركتها في المسلسل من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على Instagram وطلبت من جمهورها انتظارها في رمضان 2019 في مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان.
مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب وافقت حلا شيحة على المشاركة فى زلزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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