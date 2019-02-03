السودان: البشير يزور شمال كردفان ويتعهد بتنمية الريف وسط دعوات جديدة للتظاهر

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته إلى ولاية شمال كردفان الأحد بالعمل على تنمية المناطق الريقية، وسط دعوات جديدة للتظاهر ضده. وتأتي تلك الزيارة في وقت دعت فيه الحركة الاحتجاجية إلى خروج تظاهرات جديدة خلال الأيام المقبلة اعتبارا من ليل الأحد. يذكر أن السودان يشهد مظاهرات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اندلعت بسبب رفع سعر رغيف الخبر قبل أن تتسع لتشمل مطالب اقتصادية وسياسة أخرى. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من فرانس 24

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