الطيران المدني يُصدر منشوراً لتنظيم مبيعات تذاكر الطيران

الخرطوم :باج نيوز اصدرت دائرة النقل الجوى بسلطة الطيران المدني اليوم (الأحد) منشوراً يحوى عدداً من القرارات المنظمة لمبيعات تذاكر الطيران. واستند المنشور على الاتفاق الذى تم بين سلطة الطيران وبنك السودان واتحاد شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد وغرفة النقل الجوى أواخر يناير الماضى. ووجه المنشور أن يتم بيع تذاكر السفر الجوى للسودانيين المقيمين بالدولةبالعملة المحلية بينما يتم بيع التذاكر بالعملة الحرة للفئات الأخرى (أجانب مقيمين وسودانين غير مقيمين) وأن تلتزم الشركات بسعر آلية صناع السوق بالنسبة لمبيعات التذاكر المعلنة الآن بما يعادل ٤٧،٥ جنيهاً للدولار. وأكد المنشور التزام بنك السودان بتحويل فوائض مبيعات شركات الطيران الأجنبية لبلدانها وفق سعر آلية صناع السوق وقت التحويل وكانت سلطة الطيران المدني قادت مؤخراً مبادرة مع الجهات المختصة المذكورة توصلت خلالها إلى اتفاق صدر بموجبه هذا القرار وتم توزيعه إلى جميع شركات الطيران ووكالات السفر العامله بالبلاد اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

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