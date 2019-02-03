أنس عمر يعلن حل حكومة شرق دارفور

أعلن والي ولاية شرق دارفور، أنس عمر، يوم الأحد، حل حكومة الوفاق الوطني بولايته، مع الإبقاء على وزير المالية والمعتمدين الجغرافيين للمحليات.
ووقف الوالي، الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء بأمانة الحكومة على آخر الاستعدادات لامتحانات شهادة مرحلة الأساس بالولاية.
وفي ذات السياق التقى أنس بوفد المنظمات الإنسانية المركزي برئاسة معتمد اللاجئين، الجزولي حامد، ومنظمة اليونيسيف.
وأوضح معتمد اللاجئين بحسب وكالة السودان للأنباء أن زيارتهم للولاية جاءت بغرض الوقوف ميدانياً على أحوال اللاجئين الجنوبيين لتقديم الخدمات الغذائية والعلاجية، مشيراً إلى أن الخدمات تشمل كافة المجتمعات المستضيفة للاجئين بمناطقهم على نطاق واسع من ولاية شرق دارفور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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