الهلال يكسب الأشانتي بهدف الشعلة

حقق الهلال فوزاً غالياً في انطلاق مشواره في بطولة الكونفدرالية على الأشانتي كوتوكو الغاني بهدف اللاعب وليد الشعلة، في الشوط الأول من اللقاء القوي الذي جمع الطرفين بالجوهرة الزرقاء ليضع الهلال ثلاث نقاط غالية في رصيده.

الهلال سيطر على المباراة ودانت له السيطرة وركز في الحصة الثانية على الدفاع للحفاظ على النتيجة، ويلتقي خلال الجولة المقبلة بفريق ناكانا الزامبي الذي خسر مباراته من مضيفه زيسكو بهدفين.

بهذه النتيجة تصدر زيسكو الزامبي المجموعة بفارق الأهداف عن الهلال وحل الأشانتي ثالثاً وأخيراً ناكانا.

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