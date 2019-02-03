الهلال يسقط الاشانتي بهدف الشعلة

قاد المهاجم الشاب وليد الشعلة، فريقه الهلال، للفوز على ضيفه الاشانتي كوتوكو الغاني بهدف سجله في الدقيقة 40 من عمر اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية، وحصل الهلال على أول ثلاث نقاط، وذلك بعد أن قدم الفريقان مباراة قوية ومثيرة كانت الأفضلية فيها من نصيب الهلال الذي أهدر رماته عديد السوانح فيما شكلت الهجمات المرتدة للاشانتي خطورة كبيرة على مرمى جمال سالم، فيما خرج قائد الهلال عبداللطيف بوي في بداية الشوط الثاني متأثراً بالإصابة، وسيواجه الهلال في الجولة الثانية نكانا الزامبي فيما يستقبل الاشانتي زيسكو الزامبي الذي فاز مساء اليوم على نده نكانا بهدفين نظيفين وتصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الهلال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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