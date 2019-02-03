وفاة مسؤول عسكري يمني متأثراً بجراحه

أعلن وزير الدفاع اليمني معمر الإرياني، أن نائب رئيس هيئة الأركان اليمني صالح الزنداني توفي اليوم الأحد، متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي في هجوم بطائرة مسيرة شنته مليلشيا الحوثي على أكبر قاعدة عسكرية في البلاد.
وكتب الإرياني على تويتر، "اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة يرتقي شهيداً أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته في التفجير الإرهابي بقاعدة العند".
وكان الزنداني من بين 11 شخصاً أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة في 10 يناير على عرض عسكري في القاعدة الواقعة في لحج، على بعد حوالى 60 كلم شمال عدن، ثاني أكبر المدن اليمنية.
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