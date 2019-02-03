ليبيا.. مقتل مسؤول كبير في "مجلس شورى مجاهدي درنة"

ذكر اليوم الأحد، موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" أن قوات الجيش الليبي تمكنت، أمس السبت، من القضاء على أحد أبرز القيادات الإرهابية "جابر المسماري"، في محاور وسط المدينة القديمة بدرنة.

ووفقاً للموقع الإخباري، كان جابر المسماري، مسؤولاً أمنياً في "مجلس شورى مجاهدي درنة" عند تأسيسه في ديسمبر 2014، وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحه الليبية في درنة منذ العام 2014.

كان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب المنتخب قد أعلن في الشهر الماضي عن مقتل قياديين اثنين في درنة.