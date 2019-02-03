مانشستر يونايتد يخطف فوزا ثمينا من ليستر سيتي بالبريميرليج

خطف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً ثميناً من فريق ليستر سيتي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.

سجل هدف اليونايتد الوحيد اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول ليستر سيتي تسجيل هدف التعادل، إلا أن دفاعات اليونايتد لم تمنح مهاجمي ليستر أي فرصة لهز الشباك ليخرج اليونايتد بثلاثة نقاط ثمينة من اللقاء.

وبهذه النتيجة يرفع اليونايتد رصيده للنقطة 48 في المركز الخامس فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 32.