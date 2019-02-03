تخطيط نحو 94 ألفاً من الأراضي "الحيازة" بالخرطوم

وقف وزير التخطيط العمراني بالخرطوم، محمد حسن الحضري، يوم الأحد، وقف على القرى المستهدفة بالتخطيط والتي بدأ العمل فيها فعلياً بإجمالي عدد “94.209” حيازات بمحليات “جبل أولياء وشرق النيل وكرري وأمدرمان وبحري”.

وناقش اجتماع المتابعة الذي عقده الوزير بحضور مدير عام الوزارة ومدير عام الأراضي ومدير عام المساحة ومدير عام التخطيط ومدير مشروع التنظيم، ناقش ترتيبات الدفع بـ”8″ فرق عمل ميداني لتغطية “84” قرية موزعة على “5” محليات إنفاذاً لخطتها المعلنة لتنظيم وتخطيط عدد “513” قرية على امتداد الولاية.

وأوضح مدير عام الأراضي، محمد الشيخ، أن وزارته قررت منع إدخال أي خدمات للقرى إلا بعد عمليات التخطيط، مبيناً أن التخطيط سيسهل توفير الخدمات بشكل منظم.

وأشار الشيخ إلى المراحل التي تشملها عمليات التخطيط، ممثلة في الوقوف على حيازات المواطنين وتسجيل البيانات ومن ثم الرفع المساحي عبر أحدث تقنيات التصوير الجوي، وأضاف “وينتهي بالتخطيط واستخراج شهادات البحث”.

وأفاد بأن الهدف الأساسي من كل هذه العملية هو استخراج شهادة بحث لكل القرى.

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