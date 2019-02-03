ضبط 5 أطنان من السلع الفاسدة بشرق دارفور

تمكنت إدارة ضبط الجودة وشؤون المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد بولاية شرق دارفور، من ضبط أعداد كبيرة من السلع منتهية الصلاحية تقدر بنحو 34 صنفاً من السلع وتبلغ زنتها 5 أطنان.

وأكد مدير إدارة ضبط الجودة وشؤون المستهلك، محمد أبكر آدم، استمرارية الحملات التفتيشية على أسواق المحليات كافة، بغرض الحفاظ على سلامة المواطن.

وأشار إلى أن خطة الإدارة لعام 2019 وضعت تدابير الحماية بالتنسيق التام مع هيئة المواصفات والمقاييس وإدارة إصحاح البيئة، بجانب الأمن الاقتصادي بالولاية التي تعمل على تعزيز حملات التفتيش على أسواق المحليات المختلفة والمواقع التجارية بمدينة الضعين.

ودعا الأستاذ أبكر المواطنين لضرورة التبليغ الفوري في حال وجود أي سلعة منتهية الصلاحية من خلال تاريخ الإنتاج والانتهاء.

ونوه أن هذه السلع منتهية الصلاحية تشمل سلعاً غذائية مثل الدقيق والبسكويت والمشروبات الغازية، بجانب سلع كيميائية مثل الصابون والكريمات وغيرها من السلع التي تسبب السموم وأمراض حساسيات أو أمراض جلدية للإنسان.

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