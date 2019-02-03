بالفيديو : الهلال يتفوق على الاشانتي بهدف الشعلة

تفوق نادي الهلال علي نظيره فريق الاشانتي كوتوكو الغاني بهدف قناصه المتخصص انور الشعله في المباراة التي جمعت بينهم اليوم بالجوهرة الزرقاء في اطار دور المجموعات لدوري الكونفدراليه الافريقيه .

المباراة كانت قويه من الجانبين ساد فيها الحذر الشديد وقله في الهجمات الخطيره , حيث اعتمد نادي الاشانتي كنوكو الغاني علي الهجمات المرتده معتمدا علي سرعه لاعبيه وخفه حركتهم وشكلة هذه المرتدات خطوره علي مرمي الهلال .

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 تمكن انور الشعله من احراز الهدف في الدقيقه 39 من زمن الشوط الاول , ووضع اول ثلاث نقاط في رصيده .

الحرطوم (أخبار الخليج 365)