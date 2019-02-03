عبدالرازق : الديوان قطع شوطاً كبيراً في برنامج إصلاح الدولة

بشر الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق، برفع نسبة تمويل مشاريع وبرامج الشباب وتعهد بتمويل كافة مشاريع الشباب عبر البنوك، والتزم بسداد المقدم للشباب الذين يُمولون عبر البنوك، موضحاً أن الشباب معظم الحاضر وكل المستقبل.

وقطع عبدالرازق خلال مخاطبته، تدشين مشروعات التدريب الحرفي الذي أطلقه الديوان مع الشباب السوداني، قطع بالسداد إنابة عن المعسرين منهم، وأشار لدور الاتحاد في مشروعات الشباب وأعلن تمويل الشباب بكافة توجهاتهم دون حزبية .

وكشف عن إنشاء إدارة مختصة بالتعاون مع جامعة السودان لإعداد دراسات الجدوى حسب طبيعة كل ولاية ومنطقة، بجانب قياس نسبة نجاح المشروعات، وأشار إلى تنوع مشروعات هذا العام.

وأكد عبدالرازق السعي للتوسع في الولايات ودعا أمناء الزكاة لاختيار المستحقين الحقيقيين، والتزم بتوفير كافة المعينات للتدريب بهدف نجاح المشروعات الممولة وأعلن استعدادهم لتنفيذ كافة المشروعات خاصة الشابات وتوفير المعينات لكافة مشروعاتهن.

وأوضح عبدالرازق بحسب الشروق – أن الديوان قطع شوطاً كبيراً في برنامج إصلاح الدولة من خلال حوسبة كافة الإجراءات، وأشار لتوفير كافة معينات اندياح ثقافة الجودة في المشروعات المقدمة من الزكاة.

بدوره أشار رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني، محمود ودأحمد، إلى العمل على توفير 100 ألف فرصة، وأعلن التخطيط لتزويج 100 ألف شاب وشابة.

وأضاف” نخطط لتوفير فرص عمل لـ25 ألف شاب والكرة الآن في ملعب الشباب”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)