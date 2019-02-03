نتانياهو وترامب معا في صورة واحدة على لافتات دعائية في إسرائيل

انتشرت في العديد من المدن الإسرائيلية صور ضخمة لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهما يتصافحان، في إطار الحملة الانتخابية في إسرائيل استعدادا للانتخابات التشريعية المبكرة في أبريل المقبل.

وأفاد مصور "فرانس برس" أن هذه الصور نصبت على جانبي الطريق السريع قرب تل أبيب والقدس، ويظهر فيها الرجلان مبتسمين يتصافحان.

وكان ترامب أعلن في ديسمبر 2017 الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لاسرائيل، الامر الذي رحبت به اسرائيل وأثار غضب الفلسطينيين.

وفي حين يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المنشودة، يؤكد الاسرائيليون أن كامل القدس بشطريها الشرقي والغربي هي العاصمة "الأبدية" لاسرائيل.

إلا أن المجتمع الدولي يعتبر ضم القدس الشرقية لاسرائيل غير شرعي.

ويترأس نتانياهو الحكومة في اسرائيل منذ نحو عشر سنوات، وتعطي استطلاعات الرأي حزبه الليكود الصدارة في الانتخابات التشريعية المبكرة في التاسع من أبريل.