استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأحد، متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال المسيرة البحرية الي خرجت الاسبوع الماضي، شمال قطاع غزة للمطالبة بكسر الحصار المفروض على القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الشاب أحمد أبوجبل (30 عاماً)، استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة".

وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الثلاثاء الماضي، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات المتظاهرين الذين توافدوا للحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة، للمشاركة في مسيرة بحرية مطالبة بكسر الحصار المفروض على القطاع.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 18 شاباً بعد مهاجمة جيش للاحتلال للمسيرة البحرية الـ 22، أصيب 8 منهم بالرصاص الحي فيما أصيب الآخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.