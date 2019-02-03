انتصار وتعادل في الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حسم التعادل من دون أهداف نتيجة مباراة حي الوادي نيالا ونظيره الأمل عطبرة في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأحد” ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وحاز الوادي بهذه النتيجة على النقطة الـ”16″، فيما وصل الأمل إلى النقطة الـ”14″.

وفي مباراة ثانية، حقق ود هاشم سنار الفوز على مريخ الفاشر بهدفين دون مقابل، ليصل الفريق إلى النقطة الـ”13″،أما مريخ الفاشر فبقي في”12″ نقطة.