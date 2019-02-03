قرار مفاجئ بشأن الداعية سلمان العودة وسط تكتم شديد

شهاب محمد - الخرطوم - سلمان العودة

الخليج 365:

قال المحامون الفرنسيون عن الداعية السعودي “سلمان العودة”، إن جلسة جديدة مفاجئة من محاكمة موكلهم عقدت اليوم، الأحد، وأعربوا عن تخوفهم من أن يحكم عليه بالموت “بسبب تغريدة” كتبها عن الأزمة بين الرياض والدوحة.

ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية، “حددت السعودية، اليوم، جلسة مفاجئة لنظر محاكمة الداعية سلمان العودة، المحتجز بسجونها، وسط مخاوف من إقرار حكم بالإعدام”.

وأصدر محامو سلمان العودة، فرنسوا زيمراي، ومارك بونان، وجيسيكا فينيل من باريس، بيانا قبل ساعات، ولم تعلق المملكة عليه بالنفي أو التأكيد.

وقال المحامي فرنسوا زيمراي، أحد المحامين الثلاثة الذين يدافعون عن الشيخ العودة “لا نعرف السبب وراء الدعوة لعقد هذه الجلسة. يمنع على المحامين السعوديين الإتصال مع الخارج”.

وتابع المحامي الفرنسي “قد تكون جلسة عادية، كما قد تكون جلسة نطق بالحكم النهائي”، موضحا أن موكله “يمكن أن يحكم عليه بالموت” لأنه نشر في سبتمبر 2017 تغريدة على حسابه على تويتر يشيد فيها باحتمال إنهاء الازمة بين الرياض والدوحة.

وكان المدعي العام السعودي طلب الاعدام للشيخ العودة منذ بدء محاكمته مطلع سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ الحكومية السعودية، التي أوضحت أيضا أن 37 تهمة وجهت إليه.

والشيخ العودة واحد من نحو 20 شخصا اعتقلوا في سبتمبر 2017 لدى بدء حملة قمع ضد المعارضين في المملكة.

وفي يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر واتهمها بدعم المتطرفين، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وتقول عائلة “سلمان العودة” إن السلطات طلبت منه مع معارضين آخرين، تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة الأمر الذي رفضه.