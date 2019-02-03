رئيس الجمهورية:الشباب هم طاقات ومستقبل الأمة

وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بمد طريق الصادرات بارا الأبيض أم درمان بخط كهربائي للتنمية الزراعية.

جاء ذلك خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري ومشايخ الخلاوى والطرق الصوفية بمجمع مصابيح الهدى بمحلية بارا بمشاركة وفد رفيع المستوى على رأسه مساعدو رئيس الجمهورية وبحضور الفعاليات السياسية والتشريعية والأهلية والمرأة و الشباب والطلاب بالولاية.

وأكد رئيس الجمهورية أن الشباب هم طاقات ومستقبل الأمة ،لافتا الى ضرورة المزيد من الجهود لتعزيز الخدمات الضرورية لمواطني الولاية، مشددا على أهمية حصر خلاوى القرآن ورفع التصورات بشأنها لتطويرها بنسق علمي، وحيا مشائخ الطرق الصوفية والخلاوى، مبيناً أنهم نبراس الأمة .

من جانبه أكد مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان أن قضايا الشعب السوداني على سلم أولويات الدولة، مشيرا إلى أن الشباب كانوا اكثر وعيا وإدراكا للظروف التي يمر بها السودان. وقال هارون إن الاحتفال بمجمع مصابيح الهدى يعبر عن رمزية الولاية القرآنية وإرسال رسالة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة السودان