البشير : الشباب قدموا أكثر من 18 الف شهيداً فداءً للوطن

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن نفير النهضة في ولاية شمال كردفان سيستمر حتي تكتمل كل المشروعات التنموية والخدمية بكل حواضر ومحليات الولاية وتربط بشبكة الطرق،بجانب توفير الخدمات الصحية والمرجعية بكل هذه المحليات.

وإمتدح البشير خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة سراج بمحلية بارا جهود مواطني كردفان في المشروعات التنموية وإسهامهم في كل مشروعات التنمية خاصة مشروع طريق الصادرات الرابط بين مدينتي بارا أمدرمان .

وقال إن هذا الطريق سيربط ميناء بورتسودان بغرب افريقيا،وإضاف”الطريق خدمة قدمها الكردافة لكل أهل السودان”،مشيرا الي معاناة المواطنين في الفترات السابقة في من وعثاء السفر والمبيت في الخيران والقيزان.

ووجه البشير الجهات المختصة بعمل خط كهرباء في طريق الصادرات للتنمية الزراعية والحيوانية.

وأشار رئيس الجمهورية الي أن المنطقة خيرها وفير ويمكن أن تتحول لبستان للسودان.

وتعهد بتعميم التعليم وإنهاء الأمية وتوطين العلاج،واضاف “هذا برنامجنا ولن ننفذه في يوم واحد وأنا لا أملك عصا موسي ورغم الظروف والتحديات والحصار كل يوم ننفذ مشروع جديد”.

ووجه البشير المسؤولين في الولايات في الشؤون الدينية وجمعيات القران الكريم لوضع تصور لتحويل الخلاوي الي مراكز عملية .

وتابع “نريد أن نحول الخلاوي الي مراكز عملية تخرج الطبيب القراني والمهندس القراني وان نجعلها مراكز عملية تقدم الدين والعلوم الحديثة.

وحيا البشير بحسب شبكة الشروق – مجهودات الشباب في القضايا الوطنية،وقال ان الشباب هم ” ذخرينا ” وقدموا اكثر من 18 الف شهيداً فداءً للوطن والعرض لذلك توسعنا لهم في التعليم حتي يبنوا السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)