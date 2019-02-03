والي سنار: البلاد تزخر بفائض من الكوادر المؤهلة

قال والي سنار، د. عبدالكريم موسى، إن البلاد تزخر بفائض من الكوادر المؤهلة لسوق العمل الخارجي، خاصة بعد ازدياد عدد الخريجين وثورة التعليم العالي، مضيفاً أن ولايته تشجع الهجرة المشروعة ذات العائد الاقتصادي للبلاد للمهاجرين.
وأكد موسى بحسب الشروق – عدم ممانعته وتشجيعه للهجرة المشروعة ذات العائد الاقتصادي للبلاد وللمهاجرين وأسرهم، ووجه الوالي بإصدار خطابات عدم الممانعة لكل راغب في العمل بالخارج، تحسيناً لدخل الأسر وإسهاماً في الاقتصاد القومي، مبشراً بمشروع شراكة استثمارية تتضمن ميزات تشجيعية بين الولاية والمغتربين.
يذكر أن عدداً من الولايات أصدرت خطابات عدم الممانعة لتجديد التعاقد مع دول الخليج في عدد من الوظائف، أبرزها في التعليم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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