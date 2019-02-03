ووعد البشير خلال تجمع في ولاية شمال كردفان تم بثه عبر التلفزيون، بتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية في أنحاء السودان، وفتح مستشفى جديدا في المنطقة.
ويأتي خطاب البشير في أعقاب تدشين طريق سريع طوله 340 كلم، يربط شمال كردفان بأم درمان.
وقال البشير بعدما رافقه عشرات الرجال الذين كانوا على متن جمال إلى المنصة، إن "بناء طريق كهذا ليس أمرا سهلا في ظل ظروف السودان"، مضيفا : "مع هذا الطريق سنأتي بشبكة كهرباء لإنشاء بنية تحتية للتنمية".
وبعد ساعات توجه البشير إلى حشد آخر، حيث دعا الشباب والنساء للمساعدة في تنمية البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر كبف غازل "البشير" الريف السوداني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.