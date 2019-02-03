“قيادي الوطني” يوجه بعقد مؤتمر قومي للشباب

وجه المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بعقد مؤتمر قومي لمناقشة قضايا الشباب السوداني، ووضع المعالجات والحلول اللازمة لها وتحليل الواقع الشبابي، كما وجه المكتب بإجراء مراجعات وتعديلات على بعض مواد قوانين النظام العام والخدمة .

وأقر المكتب القيادي في اجتماعه الذي ترأسه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، والذي انتهى في الساعات الأولى من صباح الأحد، وفقاً لنائب الرئيس للشؤون الحزبية، د. فيصل حسن إبراهيم، أقر بعد التداول حول الإستراتيجية المعدة لقطاع الشباب للأعوام 2019- 2024م، بأن هناك قضايا أساسية للشباب لا بد من معالجتها لاستيعاب طاقاتهم، خاصة على مستوى البطالة والتدريب وبناء القدرات.

وأمن الاجتماع على ضرورة تضافر الأدوار في القطاعين العام والخاص لإيلاء المزيد من الاهتمام بقضايا الشباب، بالتوسع في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، باعتبارها منصات مهمة لاستيعاب قضايا الشباب.

وأشار د. فيصل بحسب الشروق – إلى أن المكتب القيادي للحزب أصدر في اجتماعه العديد من القرارات والتوصيات بشأن تنفيذها على أرض الواقع، وفي مقدمتها الإعلان عن عقد مؤتمر قومي يناقش كافة قضايا الشباب بالبلاد، والعمل على خلق فرص عمل، بالاستفادة من التمويل الأصغر، ووضع الاشتراطات المطلوبة لتيسيره عبر المصارف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)