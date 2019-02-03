متولي: قرب انتهاء أزمة الطلاب السودانيين بليبيا

أعلن وزير الدولة الأمين العام لجهاز السودانيين بالخارج، السفير عصام متولي، يوم الأحد، عن قرب انفراج أزمة الطلاب السودانيين بليبيا، مبيناً أنه تم عقد لقاء مع رئيس الوزراء حول القضية، وخرج اللقاء بنتائج إيجابية في مصلحة الطلاب.

وقال متولي لدى لقائه في مكتبه، مالك الديجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية بليبيا، قال إنه تم تخصيص (1614) قطعة سكنية للعائدين من ليبيا بولاية شمال كردفان خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح بحسب الشروق – أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بقضايا السودانيين بالخارج عامة، وأبناء السودان بليبيا على وجه الخصوص، كما أن جميع المبادرات المقدمة من الكيانات السودانية بليبيا ستجد الاهتمام والمتابعة بعد تقديم الدراسات الخاصة بها، منوهاً إلى ضرورة التنسيق مع الجهاز في هذا الشأن.

من جانبه، قدم رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية بليبيا تنويراً ضافياً حول مجهودات المنظمة وخطتها في هذا المجال، معرباً عن أمله بأن تجد برامج المنظمة الدعم من قبل جهاز المغتربين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)