تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقات الليلية وإثارة رعب المواطنين تحت تهديد السلاح الأبيض بمحلية أمبدة.
وأكد مصدر أمني مطلع بحسب (smc) إن المجموعة استغلت انشغال الجميع بالأحداث الأخيرة ونشطت في السرقات الليلية عبر تهديد المواطنين بالأسلحة البيضاء (سكاكين وسواطير)، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية أفلحت في ضبط أحد أفراد المجموعة والذي بدوره كشف عن بقية العصابة.
ودعا المصدر المواطنين بالتبليغ الفوري عن مثل هذه الحالات ، مؤكداً يقظة الأجهزة الأمنية ومتابعتها ورصدها لمثل هذه التحركات وجاهزيتها للتصدي لكل من يحاول استهداف أمن واستقرار الوطن والمواطن .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عصابة متخصصة في السرقات تحت التهديد بأمبدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.