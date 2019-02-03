ضبط عصابة متخصصة في السرقات تحت التهديد بأمبدة

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقات الليلية وإثارة رعب المواطنين تحت تهديد السلاح الأبيض بمحلية أمبدة.

وأكد مصدر أمني مطلع بحسب (smc) إن المجموعة استغلت انشغال الجميع بالأحداث الأخيرة ونشطت في السرقات الليلية عبر تهديد المواطنين بالأسلحة البيضاء (سكاكين وسواطير)، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية أفلحت في ضبط أحد أفراد المجموعة والذي بدوره كشف عن بقية العصابة.

ودعا المصدر المواطنين بالتبليغ الفوري عن مثل هذه الحالات ، مؤكداً يقظة الأجهزة الأمنية ومتابعتها ورصدها لمثل هذه التحركات وجاهزيتها للتصدي لكل من يحاول استهداف أمن واستقرار الوطن والمواطن .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)