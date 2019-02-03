بوي يعود لتشكيلة الهلال

أعلن التونسي اراد الزعفوري، المدير الفني للهلال، التشكيل الذي سيدفع به أمام الاشانتي كوتوكو في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية وتعتبر عودة القائد عبداللطيف بوي، اضافة كبيرة للقائمة الهلالية التي سيخوض بها الزعفوري مياراة اليوم والتي تتكون من الأوغندي جمال سالم في المرمى، السموأل ميرغني، عبداللطيف بوي، النيجيري ايمانويل، فارس عبدالله، نصر الدين الشغيل، المالي بوبكر ديارا، شرف الدين شيبوب، وليد الشعلة، بشة الصغير والكونغولي ادريسا أمبومبو. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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